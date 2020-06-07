    07 июня 2020, 19:54

    Создатель препарата от COVID-19 «Левилимаб» перечислил его особенности

    Алена Макаренко

    Препарат «Левилимаб», созданный для лечения осложнений коронавирусной инфекции, изначально разрабатывали для использования при ревматоидном артрите. Об этом рассказал гендиректор российской биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, сообщил сайт RT.

    «Так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — отметил он.

    Препарат предназначен для подкожного введения. В пачку включено два шприца, которые врачи могут ставить одновременно либо через небольшой промежуток времени. Пациент остается на 10 дней под наблюдением медиков и только после этого выписывается из медучреждения.

    «Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы», — рассказал Морозов.

    Изначально его предполагалось вводить при развитии у пациента цитокинового шторма. Однако в рамках клинических испытаний сотрудники Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ разработали собственный режим применения.

    «Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — добавил Морозов.

    «Левилимаб» поступит в российские больницы примерно через три недели. Это уже второе лекарство, зарегистрированное Минздравом РФ по ускоренной процедуре. Препарат получил торговое наименование «Илсира». Помимо него, готов еще один препарат от COVID-19 — «Авифавир». Он будет бесплатным, россияне получат его в рамках ОМС.