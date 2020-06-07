Создатель препарата от COVID-19 «Левилимаб» перечислил его особенности

«Так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — отметил он.

Препарат предназначен для подкожного введения. В пачку включено два шприца, которые врачи могут ставить одновременно либо через небольшой промежуток времени. Пациент остается на 10 дней под наблюдением медиков и только после этого выписывается из медучреждения.

«Это полностью оригинальная разработка, полностью молекулы сделаны в нашей компании, это не копия, не дженерик и не аналог, это оригинальный препарат, оригинальные молекулы», — рассказал Морозов.

Изначально его предполагалось вводить при развитии у пациента цитокинового шторма. Однако в рамках клинических испытаний сотрудники Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ разработали собственный режим применения.

«Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение», — добавил Морозов.

«Левилимаб» поступит в российские больницы примерно через три недели. Это уже второе лекарство, зарегистрированное Минздравом РФ по ускоренной процедуре. Препарат получил торговое наименование «Илсира». Помимо него, готов еще один препарат от COVID-19 — «Авифавир». Он будет бесплатным, россияне получат его в рамках ОМС.