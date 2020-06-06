Новый препарат от COVID-19 «Илсира» поступит в больницы через 3 недели

Приблизительно через три недели в российский больницы поступит препарат для лечения осложнений COVID-19 «Илсира» (левилимаб), который производит компания Biocad. Это уже второе лекарство, зарегистрированное Минздравом РФ по ускоренной процедуре.

В сообщении пресс-службы ведомства сказано, что препарат предназначен для пациентов с тяжелым течением заболевания.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», — говорится в сообщении.

В компании Biocad объяснили», что препарата является ингибитором интерлейкина-6. Повышение его уровня медики связывают со смертностью от COVID-19. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Поскольку лекарство получило регистрации. В специальном режиме, клинические исследования третьей фазы все еще продолжаются. В работе участвуют 13 медицинских центров и врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести. Лекарство можно будет использовать только в условиях стационара.