Россияне получат препарат против коронавируса «Авифавир» по ОМС

Российский препарат против коронавируса «Авифавир» будет бесплатным. Россияне смогут получить его в рамках ОМС.

Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Ее транслировал телеканал «Россия 24».

Препарат уже 11 июня поступит в российские клиники и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС. Мы также проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что изначально планируется проводить 700 тысяч курсов лечения в год, однако в дальнейшем этот показатель планируют увеличить до двух миллионов в год. Дмитриев отметил, что спрос на «Авифавир» очень высокий — запросы поступили уже из 10 стран.

Ранее провизор Ирина Булыгина в беседе с «360» рассказала, что «Авифавир» не будут продавать в аптеках. Она отметила, что препарат сильно влияет на иммунную систему пациентов, поэтому будет использоваться только по назначению врача. Она также предположила, что лекарство будут выдавать больным бесплатно.

Миндрав России одобрил первый в стране препарат против нового типа коронавирусной инфекции — «Авифавир». Его создали на основе японского «Фавипиравира». Клинические испытания лекарства проведут на российских военных. Ранее Министерство обороны страны сообщило, что для тестов отобрали 50 добровольцев, в числе которых пять женщин. Клинические испытания над первой группой начали проводить с 3 июня на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ.