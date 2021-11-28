Штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России. Его могли завезти туристы, посетившие Египет. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Владимир Круглый.

По мнению политика, России следует закрыть авиасообщение с Египтом, пока этот штамм не будет изучен.

Сообщения о появлении штамма «омикрон» появились несколькими днями ранее. Случаи заражения им зафиксировали в Ботсване и ЮАР. Установлено, что он содержит 32 мутации в S-белке.

Это может сделать его устойчивым к антителам, которые вырабатываются в организме тех, кто привился от коронавируса или переболел ковидом. Но окончательные выводы ученые пока не делают, штамм недостаточно изучен.

Также, по одной из версий специалистов, «омикрон» развился в организме человека с ослабленным иммунитетом. Он мог быть болен СПИДом или ВИЧ.

После обнаружения «омикрона» несколько стран решили временно ограничить полеты в африканские страны. Случаи заражения новым штаммом уже были выявлены в Германии, Великобритании и Бельгии.