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    28 ноября 2021, 13:36

    Штамм «омикрон» уже добрался до России — сенатор Круглый

    Сенатор Совфеда Круглый: штамм «омикрон» уже добрался до России

    Ольга Назаркина

    Штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России. Его могли завезти туристы, посетившие Египет. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Владимир Круглый.

    Штамм «омикрон» уже добрался до России — сенатор Круглый

    По мнению политика, России следует закрыть авиасообщение с Египтом, пока этот штамм не будет изучен.

    Сообщения о появлении штамма «омикрон» появились несколькими днями ранее. Случаи заражения им зафиксировали в Ботсване и ЮАР. Установлено, что он содержит 32 мутации в S-белке.

    Это может сделать его устойчивым к антителам, которые вырабатываются в организме тех, кто привился от коронавируса или переболел ковидом. Но окончательные выводы ученые пока не делают, штамм недостаточно изучен.

    Также, по одной из версий специалистов, «омикрон» развился в организме человека с ослабленным иммунитетом. Он мог быть болен СПИДом или ВИЧ.

    После обнаружения «омикрона» несколько стран решили временно ограничить полеты в африканские страны. Случаи заражения новым штаммом уже были выявлены в Германии, Великобритании и Бельгии.