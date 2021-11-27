Названа версия возникновения штамма коронавируса «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог появится в результате мутации в организме человека с ослабленным иммунитетом и не до конца вылеченной болезнью COVID-19. Такое заявление в интервью газете Financial Times сделал глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что миру нужно спокойнее реагировать и пристальнее наблюдать за мутациями коронавируса, а также проводить больше тестов, чтобы находить новые изменения в возбудителе.

«Нужен взвешенный подход к рискам. Штамм „дельта“ никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей им заражены», — отметила она.

Ван Керкхове призвала «не клеймить» страны, которые сообщают о новых вариантах коронавируса. Она сравнила нынешнее поведение стран всего мира с 2019 годом, когда в возникновении пандемии винили Китай.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала панику вокруг штамма «омикрон» неоправданной. Она напомнила, что пока неизвестно, сможет ли новый вид снизить эффективность вакцины. Это покажут только дополнительные исследования.

По оценке вирусологов штамм коронавируса «омикрон» обладает большей заразностью по сравнению с версией «дельта». Первые случаи выявили в ЮАР и Гонконге. Но сегодня о зараженных мутировавшим возбудителем сообщили Бельгия, Германия и Великобритания.

Вирусолог Александр Чепурнов не исключил, что новый штамм еще может измениться и станет менее опасным. Коллегу поддержал специалист Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, который отметил, что пока новый штамм не изучен. Пока что многие страны мира, включая Россию, ограничили авиасообщения со странами Африки.