Вирусолог объяснил, чем может быть опасен штамм «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» сильно отличается от изначального уханьского коронавируса. Это может принести проблемы. Но не исключено, что все будет не так страшно и его подавят другие мутации, заявил «360» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Никто пока ничего не знает, данных реальных нет. Выборка идет в разных странах, то есть [ученые] периодически берут пробы вируса и целиком их секвенируют, чтобы понимать, в какую сторону идет процесс генетических изменений. Поэтому периодически науке становятся известны такие вариации, у которых больше или меньше изменений», — пояснил специалист.

По словам Чепурнова, в случае «омикрона» было выявлено очень много изменений в важных участках, которые создают иммунологический портрет коронавируса. Это теоретически означает, что эти участки становятся неузнаваемы для тех антител, которые образовались в результате заболевания или вакцинации.

Ученый объяснил, что условно S-белок можно представить как булаву, у которой есть гладкая поверхность, а есть сторона с шипами. И каждый такой условный шип на поверхности S-белка представляет отдельный потрет — конфигурацию белка, непохожую на остальные. Против каждого из них образуется несколько иммунных B-клеток, которые делают антитела именно против этой конфигурации белка. Каждая В-клетка выпускает свои антитела, и в сумме они образуют поликлональные антитела против коронавируса в сыворотке.

«Если один из них изменился — ничего страшного, потому что есть много других. Но когда изменился десяток — это хуже, что и происходило раньше. А здесь (в случае с „омикроном“ — прим. ред.) таких замен произошло уже 32 по сравнению с уханьским вариантом. Это ученых и медиков напрягает, естественно, <…> потому что он по характеристикам хуже. А вот как он себя проявит — это вопрос», — сказал собеседник «360».

Эксперт отметил, что возможен вариант, что «омикрон» и не получит широкого распространения, тогда он через какое-то время будет подавлен другими вариантами.

По мнению Чепурнова, закрытие авиасообщения для борьбы с «омикроном» не принесет результата. Таким образом избавиться от него нельзя, но есть возможность немножко оттянуть его приход и сделать его более плавным, если он вдруг окажется тяжелым и опасным, пояснил он.

«Если у него будет преимущество, от него ничего не спасет. Он распространится, как „дельта“. Это будет вопрос времени и того, с каким пиком, то есть как высоко волна эта пойдет», — заключил специалист.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что штамм вызывает озабоченность, но отметила, что ПЦР-тесты все же способны его распознавать. После появления сообщений об «омикроне» некоторые государства стали ограничивать авиасообщение с африканскими странами. В частности, такое решение приняли в США.