Альтштейн рассказал о новом штамме коронавируса из ЮАР

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360» о новом штамме коронавируса из ЮАР, который получил название «омикрон». Он слабо изучен, но пугаться оснований нет.

«Пока про него ничего неизвестно. Он открыт 11 ноября. Он вызвал несколько десятков заболеваний в Южной Африке. Данных о том, что эти заболевания какие-то очень тяжелые, пока нет», — рассказал вирусолог.

Он уточнил, что вирус зафиксирован уже не только в ЮАР.

«Обнаружен один случай заражения в Гонконге, Бельгии, Израиле. Всего несколько случаев. Это вызвало напряжение и беспокойство. Судя по большому количеству мутаций у этого вируса, он может оказаться малочувствительным к антителам, которые вызываются современными вакцинами. Это очень важный критерий», — добавил Альтштейн.

По его словам, опыты по нейтрализации этого вируса антителами еще не успели поставить, так как прошло совсем мало времени с момента его открытия.

«Есть ли шансы, что этот вирус разойдется по миру и будет как новый „дельта“? Отрицать этого нельзя, к появлению этого вируса нужно быть готовым, нужно заложить основы для вакцин против этого штамма. Но оснований производить вакцину против него и вообще чрезмерно пугаться, с моей точки зрения, пока нет», — рассказал ученый.

Альтштейн уточнил, что волнения из-за нового штамма связаны в первую очередь с человеческим фактором. При этом вероятность его распространения по всему не слишком велика.

Накануне в ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты могут распознавать новый штамм коронавируса «омикрон».