Сертификаты о вакцинации от коронавируса начали выдавать россиянам

На портале госуслуг появилась возможность получить сертификат вакцинации от коронавируса. Оформить его можно в личном кабинете.

«С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции», — заявил Мурашко.

Сертификат о вакцинации от коронавируса возможно получить с 1 января дистанционно. Он будет доступен в личном кабинете на сайте госуслуг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаил Мурашко.

В конце декабря Михаил Мурашко заявил, что на сайте госуслуг будет доступна возможность получить паспорт вакцинированного онлайн. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнил, что пока в документ будут вноситься данные по вакцинации от коронавируса, в будущем в сертификате могут появится данные и о других прививках.

Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил в российских паспортах создать медстраницы, куда будут проставлять информацию о сделанных прививках.