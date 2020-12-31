Данные о прививках предложили вносить в российские паспорта

Власти могут обязать вносить в паспорт данные о прививках. Создать медицинскую страничку в документе предложил первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Соответствующий запрос он направил главе здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщило РИА «Новости».

Владимир Петров отмечает, что вопрос о безопасном перемещении граждан внутри страны и в другие государства до сих пор открыт, и в мире обсуждается вопрос о документировании вакцинации от коронавируса. Однако многие считают, что «паспорт вакцинированного» противоречит этическим нормам.

«Такой способ документирования будет наименее затратным для государственного бюджета и, одновременно, наиболее эффективным, так как именно паспорт является обязательным документом при любых перемещениях гражданина на длительные расстояния», — говорится в обращении.

Он предлагает дополнить внутренний паспорт гражданина РФ и в заграничный медицинскими страничками с отметкой о прививках, потому что в будущем остается опасность повторных пандемий.