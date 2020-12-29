Академик объяснил, зачем нужны паспорта с отметками о прививках

Академик РАН и научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал «360», что еще до инициативы Минздрава с паспортами медики начали ставить отметки о прививках. Это делается для удобства пациентов.

«Честно говоря, я не знаю про эту инициативу Минздрава, но в таких центрах, например, как в наших, мы, когда прививаем, мы даем такую книжечку, карту, где все прививки отмечены, где ставится, ну как вот такая больничная, красивая такая книжечка, где просто серия, вакцина какая, когда, кто вводил, врач и так далее», — рассказал Зверев.

Академик добавил, что про паспорта вакцинированного пока ничего не слышал. Но при этом добавил, что сейчас каждая вакцинация помечается в специальной книжечке. Врачи в ней ставят отметку, когда нужно приходить на следующую вакцинацию.

«Это ни на что не влияет, просто человек, чтобы было удобно, чтобы он всегда знал, как, чего и справку ему всегда можно получить, что он вот привит от того-то и тогда-то», — резюмировал собеседник «360».

Во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что с января 2021 года на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.