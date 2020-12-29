Паспорт вакцинированного от коронавируса появится в России

Паспорт вакцинированного от коронавируса можно будет получать на сайте госуслуг с января 2021 года. Об этом объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг будет доступна возможность, в том числе получить паспорт вакцинированного, в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Его слова передали РИА «Новости».

Министр отметил, что в Кирове, Пскове, Тамбове, Кирове, Калмыкии, Ненецком наметилась положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Такой эффект стал возможен благодаря качеству лечения больных и противоэпидемическим мероприятиям.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря. Вакцины есть уже во всех регионах страны. Людей прививают пока двумя препаратами: «Спутником V» от центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКороной» от новосибирского центра «Вектор».

С начала эпидемии в России COVID-19 подтвердился у более трех миллионов человек. Полностью выздоровели 2 496 183 человека, скончались 55 827.