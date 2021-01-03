Россиянам рассказали о снятии ограничений для привитых от коронавируса

«Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что использование документов, которые подтверждают, что человек прошел вакцинацию, — распространенная практика.

С 1 января в России начали выдавать сертификаты о вакцинации от коронавируса. Оформить его можно в личном кабинете на портале госуслуг. Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов ранее уточнил, что пока в документ будут вноситься данные по вакцинации от коронавируса, но в будущем в сертификате могут появиться данные и о других прививках.

Первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров и вовсе предложил вносить данные о прививках в российские паспорта.