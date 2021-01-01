facebook_pixel
    01 января 2021, 20:19

    Мясников рассказал, как вакцина поможет тем, кто от нее отказывается

    Кирилл Фролов

    Массовая вакцинация от коронавируса поможет даже тем, кто не будет в ней участвовать, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Главной целью является достижение коллективного иммунитета, заявил он.
    Мясников рассказал, как вакцина поможет тем, кто от нее отказывается

    «Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

    А те, кто вакцинировался, «получают защиту сразу по выработке антител», им «коллективный иммунитет уже не нужен», считает врач.

    Мясников уверен, что прививку нужно делать пожилым, людям с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и другим россиянам, входящим в группы риска.

    Также он призвал по примеру Китая «снизить информационное разжигание пандемии» и «начать успокаивать людей (благо вакцина снизит риски привитым сразу)».

    «В итоге мы точно получим шансы на рывок на фоне всех остальных», — уверен доктор.

    По его мнению, Запад, вводя локдауны, «только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержания экономики».