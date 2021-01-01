Мясников рассказал, как вакцина поможет тем, кто от нее отказывается
«Коллективный иммунитет нужен невакцинированным. Тем, кто не смог или не захотел получить вакцину. Аллергики, лица с медотводом, отказники», — написал Мясников в своем Telegram-канале.
А те, кто вакцинировался, «получают защиту сразу по выработке антител», им «коллективный иммунитет уже не нужен», считает врач.
Мясников уверен, что прививку нужно делать пожилым, людям с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и другим россиянам, входящим в группы риска.
Также он призвал по примеру Китая «снизить информационное разжигание пандемии» и «начать успокаивать людей (благо вакцина снизит риски привитым сразу)».
«В итоге мы точно получим шансы на рывок на фоне всех остальных», — уверен доктор.
По его мнению, Запад, вводя локдауны, «только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержания экономики».