Россиянам объяснили, как получить электронный сертификат о прививке от ковида

Электронный сертификат о вакцинации от коронавируса в России формируется на портале госуслуг автоматически после получения данных о введении второго компонента вакцины. Об этом сообщили на сайте Минцифры РФ.

Медики, которые проводят вакцинацию от ковида, вносят данные о пациенте и прививке в регистр Минздрава. После того, как портал госуслуг получает данные о введении второго компонента препарата, автоматически формируется электронный сертификат, который направляется в личный кабинет. Иной возможности сформировать этот документ не предусмотрено, заявили в ведомстве.

«Таким образом, портал госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне Министерства здравоохранения», — сообщили в Минцифры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ни о какой всероссийской обязательной вакцинации по-прежнему речи не идет. При этом в Москве и Подмосковье управления Роспотребнадзора объявили об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг.