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    16 июня 2021, 15:22

    Россиянам объяснили, как получить электронный сертификат о прививке от ковида

    Александр Блинов

    Электронный сертификат о вакцинации от коронавируса в России формируется на портале госуслуг автоматически после получения данных о введении второго компонента вакцины. Об этом сообщили на сайте Минцифры РФ.

    Россиянам объяснили, как получить электронный сертификат о прививке от ковида

    Медики, которые проводят вакцинацию от ковида, вносят данные о пациенте и прививке в регистр Минздрава. После того, как портал госуслуг получает данные о введении второго компонента препарата, автоматически формируется электронный сертификат, который направляется в личный кабинет. Иной возможности сформировать этот документ не предусмотрено, заявили в ведомстве.

    «Таким образом, портал госуслуг является витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне Министерства здравоохранения», — сообщили в Минцифры.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что ни о какой всероссийской обязательной вакцинации по-прежнему речи не идет. При этом в Москве и Подмосковье управления Роспотребнадзора объявили об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг.