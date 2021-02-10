Глава Крыма сообщил, что носить маски в регионе нужно будет до конца года

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил местным жителям, что носить медицинские маски нужно до конца нынешнего года. Он призвал всех проявить понимание и терпение, написало РИА ФАН.

«Снизилась дисциплина, в том числе в общественном транспорте. Пожалуйста, уважаемые крымчане, наберитесь терпения — без соблюдения этих требований преодолеть последствия инфекции не получится», — заявил Аксенов.

Он напомнил, что скоро наступит курортный сезон. То, как люди будут придерживаться мер, напрямую связано с работой сферы туризма. Глава полуострова добавил, что использование масок и перчаток почти до нуля сводит риск инфицирования коронавирусом.

По его словам, в случае уменьшения уровня заболеваемости к 1 марта может быть снят ряд ограничений, касающихся проведения развлекательных мероприятий.