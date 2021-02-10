Эксперт рассказала, почему нельзя стирать нетканых маски

Нетканые маски нельзя стирать и использовать многократно. Советы по использованию средства защиты от вирусов дала директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова в разговоре с РИА «Новости».

«Это нетканые материалы с очень маленьким диаметром отверстий, позволяющим эффективно задерживать вирус и удерживать пропитывание маски влагой, что снижает ее фильтрующую активность. Обычно это одноразовое изделие, в инструкции к которому указана рекомендуемая частота смены (обычно два часа). Их нельзя стирать, использовать многократно, так как они перестают выполнять свою функцию и дают ложное чувство безопасности тому, кто ее носит, и окружающим», — рассказала эксперт.

Марлевые маски и изделия из ткани стирать нужно, но они хуже защищают от вирусов. Самыми неэффективными оказались марлевые.

Эксперт отметила, что маски достаточно надежно защищают от заражения. Однако у них есть свои минусы — они не закрывают глаза и неплотно прилегают к носу и рту.