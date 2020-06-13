Россиянам дали советы для избежания болезней почек

Чтобы избежать хронических заболеваний почек, необходимо постоянно следить за весом и давлением, также делать физические упражнения. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нефролог Минздрава Евгений Шилов.

Доктор медицинских наук отметил, что чаще всего к хроническим заболеваниям почек ведут «болезни цивилизации». В их число медик включил сахарный диабет второго типа, артериальную гипертонию, метаболический синдром и мочекаменную болезнь.

«Важен и возраст: чем старше человек, тем хуже состояние его почек, что связано с накоплением этих хронических заболеваний. Раса тоже, кстати, имеет значение. Выше риск у афроамериканцев, чуть ниже у азиатов, европе­оиды от природы защищены чуть больше», — пояснил Шилов «АиФ».

Он добавил, что в возрастом ничего сделать нельзя, а вот на другие факторы повлиять можно. Например, чтобы защитить почки, следует регулярно следить за уровнем сахара в крови и давлением. Гипертонию и диабет необходимо правильно контролировать.

«Следить за весом, не допускать, чтобы талия заплыла жиром (абдоминальное ожирение значимо увеличивает риск ХБП). Быть физически активными, не курить и не злоупотреблять алкоголем (максимум — 1 „дринк“ в день)», — посоветовал врач.

Еще следует правильно питаться и не переедать, а также не пить в больших количествах лекарства. Многие препараты могут оказывать нефротоксический эффект.