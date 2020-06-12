Бывший депутат предложил новый способ борьбы с пьянством за рулем

Он предложил внедрять алкозамок массово и как можно активнее. Опробовать этот метод можно в первую очередь на тех, кто уже попадался пьяным за рулем.

«Так будет хоть какая-то гарантия. Должны быть физические ограничения», — заявил Похмелкин.

Водитель должен дыхнуть в алкозамок, благодаря этому можно узнать о наличии паров алкоголя. После этого прибор сообщит результат в управляющее устройство. Если автолюбитель выпивал, механизм может заблокировать работу машины.

После смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Госдуме предложили создать базу алкозависимых граждан и тех, кого уже привлекали к ответственности за езду в пьяном виде. Похмелкин прокомментировал эту идею.

«Не знаю, насколько с технической точки зрения это возможно, а с юридической точки зрения это очень сомнительное предложение. Я не понимаю, что такое „алкозависимые граждане“. Это те, кто признан алкоголиками? Но это вообще-то врачебная тайна», — напомнил председатель Движения автомобилистов.

Поэтому бывший депутат не поддержал эту идею.