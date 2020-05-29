Больным диабетом при COVID-19 помогали онлайн. Способ оказался эффективным

Во время пандемии коронавируса многие больницы оказались загружены. Чтобы помочь пациентам, организовали удаленные консультации. Такой способ проверили на пациентах с диабетом, и он оказался действенным.

Главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Московской области Александр Древаль рассказал, что при распространении коронавируса больным с первым типом диабета пытались помочь дистанционно. Такие онлайн-консультации улучшили состояние пациентов. Кроме того, удаленную помощь получали даже беременные.

«Большинство беременных и планирующих беременность с диабетом получали в период изоляции помощь дистанционно и только в случае крайней необходимости посещали клинику», — отметил Древаль на заседании общественного совета федерального партийного проекта «Здоровое будущее».

При этом он добавил, что беременные с диабетом предрасположены к более тяжелому течению COVID-19. Таким женщинам настоятельно рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.

Более того, медики рискнули и попробовали консультировать дистанционно пациентов с высокой гликемией и угрозой кетоацидоза. «Дали консультации и в течение одного дня разобрались дистанционно с этими ситуациями», — отметил Древаль.

По словам эндокринолога, пандемия показала новые пути в медицине. Оказывать помощь больным диабетом с высоким риском развития диабетического кетоацидоза стали с помощью новых технологий.

«Сравнивали результаты лечения больных диабетом в 2019 году и сейчас. 15 недель работы <…> в 2020 году показали, что дистанционное консультирование не уступает по эффективности общему консультированию», — заключил Древаль.

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