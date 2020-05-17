Гипертоникам дали советы на время пандемии

Страдающие болезнями сердца и сосудов находятся в группе риска заражения коронавирусом. Именно поэтому гипертоникам рекомендуют соблюдать самоизоляцию и делать аэробные упражнения.

«Весьма быстро после начала пандемии появились данные, что артериальная гипертония очень значимо ассоциирована с вероятностью развития тяжелого течения коронавирусной инфекции, поскольку она сама является фактором риска развития и сердечной недостаточности, и инфаркта миокарда, и инсульта», — рассказал порталу стопкоронавирус.рф главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Он отметил, что всем гипертоникам необходимо принимать лекарства, выписанные врачом. Артериальное давление нужно всегда контролировать. Кроме того, медик советует не допускать ожирения, так как лишние килограммы — один из основных факторов риска.

«Также большое значение имеет физическая аэробная нагрузка. Если перевести на бытовой язык, то это 10 тысяч шагов в сутки, желательно ускоренным темпом», — заключил Бойцов.

Ранее врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина рассказала, что во время пандемии важно укреплять свой иммунитет. Для этого необходимо полноценно спать и сбалансировано питаться.