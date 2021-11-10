Россиян предупредили о последствиях бесконтрольного приема препаратов при ковиде

Заболевшие ковидом пациенты ни в коем случае не должны самостоятельно принимать лекарства. Все препараты может назначать врач только по медицинским показаниям, предупредила замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова.

Специалист объяснила, что все антибактериальные препараты можно разделить на пять групп — и каждый антибиотик действует на определенный спектр бактерий и не работает с вирусами, сообщил «Башинформ».

«Ими не начинают лечение новой коронавирусной инфекции. Их назначают тогда, когда есть хронические очаги инфекции для профилактики инфекции. Как правило, они назначаются при обострении хронических заболеваний верхних дыхательных путей», — рассказала Кононова.

Замминистра отметила, что пациентам с COVID-19 могут назначать гормональные препараты. Это может быть необходимо для того, чтобы пережить период острой системной воспалительной реакции, но она возникает не у всех. У 70% пациентов, по данным Кононовой, ковид протекает в легкой форме.

«Гормоны назначаются коротким курсом, по весу пациента, по определенной схеме для того, чтобы стабилизировать мембраны клеток. Самостоятельно их назначать себе нельзя», — подчеркнула она.

Среди побочных эффектов от приема таких препаратов специалист назвала кровотечения, повреждения слизистой желудка и кишечника.

Еще одна группа лекарств — антикоагулянты. Их прописывают, если заболевание протекает в средней степени тяжести, у пациента долго держится высокая температура и есть признаки сгущения крови. Также больному важно много пить, чтобы снизить интоксикацию. Кононова обратила внимание, что бесконтрольно принимать антикоагулянты непрямого действия ни в коем случае самостоятельно нельзя.

«Если человек ранее постоянно при наличии сердечно-сосудистого заболевания принимал антиагреганты, аспирин, ацетилсалициловую кислоту, то об этом надо сказать лечащему врачу», — сказала замминистра.

Также Кононова напомнила о том, что гормоны, антибиотики и антикоагулянты могут продавать в аптеке только по рецепту. Если сотрудники аптеки отпускают его как безрецептурные лекарства, это является нарушением действующего законодательства.