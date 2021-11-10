Иммунолог объяснил, как возникают новые мутации коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов для сайта телеканала «Звезда» рассказал, как возникают новые волны пандемии коронавируса. Дело в том, что вирус постоянно мутирует.

Врач пояснил, что спрогнозировать новые волны вируса сложно: он мутирует постоянно, и заболеваемость повышается тогда, когда определенный штамм вируса проходит естественный отбор.

«Если будут мутации каждые три месяца происходить, этого тоже никто не знает, вот мутации, они происходят вообще каждый день, по 10 раз в день или по 100 раз в день. А вот такая, как бинго, три вишенки на автомате или четыре выскочат. Вот если такое будет выскакивать каждые три месяца, значит, каждые три месяца придется делать новую вакцину», — сказал Жемчугов.

Он добавил, что такая же ситуация существует с гриппом: из-за мутаций вируса вакцины регулярно обновляют.

Для того, чтобы остановить мутации, нужно привить 60-80% населения планеты.

«Подчеркну, что популяционный иммунитет должен касаться не конкретной страны или региона, а всей планеты, тогда не останется места, где эти мутации новые могут происходить, которые обойдут вакцину», — объяснил медик.