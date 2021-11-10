В Совфеде назвали обязательную вакцинацию возможной и напомнили о прививках при рождении

Обязательная вакцинация от коронавируса — это нормальная мера, которую вполне могут ввести в России. Детей давно и повсеместно прививают от других болезней сразу при рождении, о чем напомнил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Вам и вашим детям при рождении делают прививки обязательные. Не спрашивают даже. И так в большинстве стран», — отметил он в разговоре с журналистами ТАСС.

Парламентарий объяснил, что сделать обязательную вакцинацию имеют право, если внесут необходимые поправки в законодательство. Это позволяет сделать третий пункт 55-й статьи Конституции РФ.

Данная статья гласит, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Клишас подчеркнул, что возможное постановление об обязательной вакцинации не противоречит этому положению.