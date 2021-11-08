Тюменские аптеки в 50 раз завысили цены на маски

Цены на защитные маски в тюменских аптеках взлетели в 50 раз. Также в шесть раз подорожал парацетамол. Об этом агентству Ura.ru рассказали общественники из регионального отделения «Молодой гвардии».

«Мониторинг цен на противовирусные лекарства и средства индивидуальной защиты длился месяц. Было проверено 300 аптек. Оказалось, что в 75% из них завышены цены на парацетамол, а в 43% — на одноразовые маски», — сообщили в «Молодой гвардии».

Собеседники агентства отметили, что наценка на маски не может составлять более 10 копеек от закупочной цены, однако в некоторых аптеках города их продают дороже на пять рублей. Стоимость парацетамола, который входит в перечень жизненно необходимых лекарств, установлена на отметке в 7,18 рубля. В некоторых местах за упаковку препарата просят 48 рублей.

Летом, когда эпидемическая ситуация в России выровнялась, россияне стали на 38% реже покупать перчатки, а спрос на антисептики упал на 21%.