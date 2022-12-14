Важное 14 декабря 2022, 15:57 Роспотребнадзор сообщил о преобладании вируса свиного гриппа в РФ Глава Роспотребнадзора Попова: в РФ преобладает вирус свиного гриппа РИА «Новости»

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В России сейчас преобладает вирус свиного гриппа, который вперевые выявили в 2009 году, но ситуация регулируемая и он чувствителен к лекарствам. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее процитировал ТАСС.

По словам Поповой, вирус настолько же поддается лечению, насколько и 13 лет назад. Причем в основном болеют те, кто не привился от гриппа — вакцинированных среди заболевших менее 1%.

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Накануне стало известно, что в России растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю их количество увеличилось более чем на 35%.

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Врачи предупредили, что симптомы свиного гриппа могут проявиться даже через неделю после заражения. У заболевших поднимается температура — иногда до 40 градусов, наблюдается сузой кашель. В последующие дни может заболеть горло и заложить нос.

В Петербурге из-за распространения ОРВИ и гриппа ввели масочный режим в некоторых организациях и приостановили плановую госпитализацию детей.