14 декабря 2022, 15:57
Роспотребнадзор сообщил о преобладании вируса свиного гриппа в РФ
Глава Роспотребнадзора Попова: в РФ преобладает вирус свиного гриппа
В России сейчас преобладает вирус свиного гриппа, который вперевые выявили в 2009 году, но ситуация регулируемая и он чувствителен к лекарствам. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее процитировал ТАСС.
По словам Поповой, вирус настолько же поддается лечению, насколько и 13 лет назад. Причем в основном болеют те, кто не привился от гриппа — вакцинированных среди заболевших менее 1%.
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Накануне стало известно, что в России растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. За неделю их количество увеличилось более чем на 35%.
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Врачи предупредили, что симптомы свиного гриппа могут проявиться даже через неделю после заражения. У заболевших поднимается температура — иногда до 40 градусов, наблюдается сузой кашель. В последующие дни может заболеть горло и заложить нос.
В Петербурге из-за распространения ОРВИ и гриппа ввели масочный режим в некоторых организациях и приостановили плановую госпитализацию детей.
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