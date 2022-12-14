Общество 14 декабря 2022, 11:54 Врач рассказала, что симптомы свиного гриппа могут проявиться лишь спустя неделю после заражения Врач Татьяна Тарадеева: с момента заражения может пройти от 12 часов до 7 дней

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С самого начала заражения свиным гриппом может пройти целая неделя до появления первых симптомов болезни. Об этом сообщила врач Татьяна Тарадеева в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, может пройти от 12 часов до семи дней с момента заражения организма свиным гриппом.

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Отмечается, что одним из ключевых симптомов болезни является сухой кашель, температура тела может достигать 39-40 градусов. В последующие дни болезни человека беспокоят боли в горле и заложенность носа.

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