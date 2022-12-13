Важное 13 декабря 2022, 11:16 Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ Министерства здравоохранения Московской области / Пресс-служба Министерства культуры Московской области

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Количество россиян с гриппом и ОРВИ за последнюю неделю увеличилось на 35,4%. Информацию об этом предоставили в Роспотребнадзоре.

В 37 регионах страны показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили среднероссийский уровень. При этом свиной грипп медики зафиксировали в 82 регионах страны.

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«Доля привившихся от гриппа россиян за неделю возросла с 49,5% до почти 52%», — сказано в сообщении.

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На вариант омикрон-штамма коронавируса BQ.1, обнаруженный в России в октябре, приходится 4,6% выявляемых случаев заражения.

В связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ россиян также призвали соблюдать все меры предосторожности. Людям со слабым здоровьем следует носить маски в общественных местах, тщательнее следить за своим состоянием, а также помнить про соблюдение социальной дистанции.

Пик заболеваемости гриппом в России может наступить к концу 2022 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявляла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.