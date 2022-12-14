Здоровье 14 декабря 2022, 15:46 🤧 В Петербурге ввели жесткие меры по борьбе с гриппом. Чего ждать остальным регионам Врач-терапевт Ярцева: в России нет эпидемии гриппа РИА «Новости»

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В Петербурге ввели масочный режим в некоторых учреждениях и прекратили плановую госпитализацию детей из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но врачи призывают не паниковать: такая ситуация характерна для столиц, где кучность населения выше. В регионах же все спокойнее. Тем более что разговоры об опасности гриппа были ежегодными — до пандемии COVID-19.

Ситуация с гриппом в Петербурге

В ряде организаций Санкт-Петербурга ввели масочный режим. Речь идет об учреждениях социального обслуживания, стационарных и амбулаторных медицинских организациях. В городе также прекратили плановую госпитализацию детей. С 14 декабря учебный процесс в школах будут приостанавливать, если на занятиях отсутствуют 20% учащихся.

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Все это из-за осложнения эпидситуации, говорится в постановлении главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой. С 5 по 11 декабря заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ на 76,7% превысила недельный эпидемический порог. Больных с тяжелой формой ОРВИ, которым необходима госпитализация, тоже стало больше.

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Президент Владимир Путин заявил, что в целом по стране действительно растет число пациентов с ОРВИ и гриппом — «чуть ли не на 35% в неделю». Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидситуация напряженная, в том числе по COVID-19. К тому же спустя шесть лет в Россию вернулся так называемый свиной грипп — острая инфекция, вызываемая несколькими серотипами гриппа типа А (H1N1).

Жесткие меры

При таких вирусных заболеваниях, в том числе коронавирусных, специфической профилактики не существует. Об этом «360» рассказал врач-терапевт многопрофильной медицинской клиники «Чудо Доктор» Виктор Лишин.

«Существует неспецифическая. К ней относятся маски, перчатки, соблюдение гигиены, мытье рук. Конечно, это не поможет совсем избежать болезни, но может сократить хотя бы число заражений. Возможно, это информационным образом повлияет на людей, <…> будут более внимательно к этому относиться», — пояснил он.

РИА «Новости»

Врач-терапевт Ирина Ярцева, в свою очередь, подчеркнула, что пример COVID-19 продемонстрировал эффективность масочного режима и сокращения числа контактов.

«Все сидели по домам, в офисы половина людей не ходила, а то и вообще — целыми офисами не ходили. Пенсионеры строго были дома, школьники дистанционно учились. Это, конечно, сильно снижает передачу вируса. Все — поголовно — носили маски. Именно поголовно, ведь никто не знает, инфицирован ли он уже», — сказала она в разговоре с «360».

РИА «Новости»

Эпидемии гриппа нет

Однако, по словам Ярцевой, эпидемии гриппа сегодня нет. Это обычная сезонная история, просто за время пандемии коронавируса число пациентов с гриппом сильно сократилось.

«Я хорошо помню последние годы перед COVID-19. Была истерия каждая осень: „Столько-то сегодня умерли от гриппа!“» — отметила Ярцева.

РИА «Новости»

Особенный штамм

Лишин объяснил, что ситуация в Петербурге и Москве острая, поскольку в этих городах повышенная «скученность» людей. Соответственно, болеют в мегаполисах чаще, чем в регионах.

Кроме того, сейчас распространяется особенный штамм гриппа. Он переносится крайне тяжело, вызывает кашель, высокую температуру.

«Людям с хроническими заболеваниями, возрастным пациентам вообще очень сложно. Как врач я сталкиваюсь с тем, что сейчас много таких больных, которые тяжело переносят это. И морально давит: люди знают, что распространяется этот вирус, много паникуют. Психосоматика играет серьезную роль — она повышает, к сожалению, статистику заболеваемости», — подытожил врач.