Роспотребнадзор рассказал, кто чаще всего болеет COVID-19

Коронавирусом в России чаще всего заражаются пожилые люди. Тенденция такова, что инфекция одолевает в основном пациентов старше 65 лет. Этой статистикой поделилась специалист Роспотребнадзора и доктор медицинских наук Татьяна Руженцова с РИА «Новости».

«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения», — привела данные эксперт.

Ранее Руженцова напоминала, что пожизненным медотводом от прививки от коронавируса может быть только сильная аллергическая реакция на сам препарат или его составляющие. Но это вряд ли случится, потому что составы вакцин разработаны максимально слабоаллергенными.

Если же аллергия все же есть, то таким пациентам нужно особенно хорошо соблюдать все другие меры предосторожности.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал и о другой возрастной группе, которую начал больше поражать коронавирус. Речь идет о детях, заболеваемость которых кратно возросла.

Глава центра Гамалеи Гинцбург рассказывал о разработках для детей специальной вакцины, которая может получить название «Спутник М».