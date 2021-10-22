В Роспотребнадзоре назвали аллергию пожизненным противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Но для медотвода есть и временные показания. Если прививку делать нельзя, можно постараться укрепить иммунитет самостоятельно.

Противопоказания к прививке

Вакцинация является одним из важных методов борьбы с распространением коронавируса. В странах, где к этой процедуре относятся серьезно, показатели улучшаются и необходимость в жестких ограничениях отпадает. В России ситуация немного иная. Но, помимо антиваксеров, в стране есть жители, которым прививка действительно противопоказана.

Как отметила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС, пожизненным противопоказанием к вакцинации от коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на сам препарат или его компоненты. Все остальные противопоказания — временные.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» отметил, что российские вакцины сделаны так, чтобы никаких аллергических реакций не было. Но исключать индивидуальную непереносимость компонентов и иммунный ответ тоже нельзя.

Врач напомнил, что к тяжелыми реакциям на вакцину относится отек Квинке с поражением гортани, гипертермия, когда температура подскакивает под 40, реакция лимфоузлов. Все это индивидуальная реакция на вакцину. По его словам, ни один врач не будет рисковать жизнью и здоровьем пациента, не выдав ему медотвод, если у него такая реакция когда-то была. Но и сам пациент тоже должен взвешивать риски.

Состав вакцины сделан очень грамотно, что никакие вспомогательные компоненты никакими аллергическими свойствами не обладают Владимир Болибок.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев ранее сообщал, что по всем вопросам о медотводе нужно обращаться к своему участковому терапевту. Если какое-то из заболеваний, которое имеется у пациента, действительно является противопоказанием, то медик выдаст медотвод без всяких проблем.

В начале сентября представители Министерства здравоохранения России сообщили, что временным противопоказанием к вакцинации является грудное вскармливание и беременность.

«Спутник V»

Посмотрев состав вакцины «Спутник V», врач уточнил, что в нем так и написано: гиперчувствительность. То есть противопоказанием является аллергия к одному из компонентов вакцины или к вакцине, содержащей аналогичный компонент.

«Сама по себе вакцина очень слабоаллергенная. Кроме самих рекомбинантных аденовирусных частиц, в ней содержатся другие вещества, которые очень слабоаллергенные», — рассказал эксперт.

Например, трис — это буфер, который используется в реанимации. Хлористый натрий есть всегда в крови — это соль. Сахароза — это сахар, который едим, она есть во всех продуктах питания. Полисорбат, или твин-80, поддерживает компоненты вакцины в растворенном состоянии.

«КовиВак»

«КовиВак» по композиции напоминает детские вакцины, отметил врач. В этом препарате нет никаких консервантов или антибиотиков.

«Сами по себе эти вакцины крайне низкореактогенные. Алюминий гидроксид — по сути, частички глины, если сравнивать. Они медленно рассасываются в организме, чтобы создать депо для вакцинного материала, чтобы иммунная система постепенно это съела. Вакцины супергипоаллергенны», — добавил собеседник «360».

Но любое введение материала может вызвать нежелательную реакцию. Она заключается не в том, что вакцина плохая, а в том, что иммунная система человека по-разному отвечает на попадание инородного вещества.

Анафилактический шок может развиться на конкретное вещество, либо просто это вещество может образоваться в организме в ходе иммунной реакции. Однако на вакцину это очень редкая реакция. Анафилактический шок в анамнезе является противопоказанием для любых последующих вакцинаций, подчеркнул Болибок.

Что поможет укрепить иммунитет

«Ковид протекает в двух видах: ОРВИ, когда температура, насморк, и второй вариант — это тяжелая форма лечения, когда вирус распространяется по всему организму, поражается сосудистая система, возникает тромбоз, поражение легких», — рассказал аллерголог.

Второй вариант развивается у людей с ослабленной иммунной системой, чаще всего это носит возрастной характер.

Чем старше человек, тем вероятнее у него развитие нехорошего течения ковида. По словам врача, для таких случаев существует российский препарат «Имунофан», он восстанавливает иммунную систему. Но его нужно использовать заранее, чтобы подготовить организм. Лучше применять за несколько недель или за месяц до возможного заражения коронавирусом. Также сюда относится «Галавит», который помогает подготовить иммунитет. Исследования этого препарата были опубликованы в прошлом году.