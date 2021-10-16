Гинцбург рассказал о возможном названии для детской вакцины от коронавируса

Детская вакцина против коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, буква «М» в названии будет означать «для маленьких», сообщило РИА «Новости».

«Наверняка останется „Спутником“, по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. <…> Может быть, будет литера М в этой вакцине», — сказал он.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина для детей от коронавируса находится на финальной стадии исследования.

Клинические испытания вакцины проводит Центр имени Гамалеи в Морозовской детской больницы и Детской больнице имени Башляевой. В них принимают участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

По мнению главного врача московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, вакцинация детей от коронавируса может начаться в России в январе 2022 года.