Заболеваемость ковидом среди детей в РФ выросла кратно, по сравнению с прошлым годом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Кратно, по сравнению с прошлым годом, возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными», — сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что в связи с этой ситуацией возросла нагрузка на педиатрическую службу. По его словам, сейчас активизировалась работа по вакцинации от коронавируса, 55 региона показали хорошие темпы. Министр подчеркнул, что вакцинироваться от коронавируса еще не поздно. Мурашко заметил, что основную долю заболевших составляют невакцинированные. Сейчас заметен рост количества тяжелобольных.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что увеличивается количество заболевших ковидом во всех возрастных группах. Особенно он наблюдается среди школьников и людей старше 60 лет.

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 33 740 человек. При этом зафиксировано максимальное число случаев смертей от ковида в России. От него скончались за последние 24 часа 1015 пациентов.