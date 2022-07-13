Роспотребнадзор посоветовал вновь надеть маски

На селекторном совещании в Роспотребнадзоре обсудили распространение новых подвариантов «Омикрона». Руководитель ведомства Анна Попова посоветовала россиянам с хроническими заболеваниями носить маски, сообщила пресс-служба.

Доля новых подвариантов «Омикрона» среди случаев заболевания COVID-19 возросла. Им характерна большая трасмиссивность, то есть способность передаваться от человека к человеку. Из-за этого Анна Попова посоветовала не забывать про средства защиты, несмотря на снятие ковидных ограничений, и ревакцинироваться раз в полгода.

«Людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области также посоветовали своим жителям носить маски. Специалисты предупредили о новой волне распространения коронавируса в Европе, которая может дойти до России.