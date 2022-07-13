Третий регион посоветовал россиянам снова надеть маски из-за COVID-19

Калужская область стала третьим регионом России, где власти посоветовали жителям пользоваться индивидуальными средствами защиты в общественных местах. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Замгубернатора Калужской области Константин Горобцов поручил проверить наличие медицинских препаратов в аптеках, а также готовность больниц. По его словам, нужно принять все необходимые для защиты населения меры. До этого рекомендации о ношении масок распространили власти Москвы и Петербурга.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняли в России с 1 июля. Такое решение Роспотребнадзора объяснялось снижением заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Московской области почти 90 тысяч прошли диспансеризацию после перенесенного ковида. Получить услугу можно, обратившись в медицинское учреждение с полисом ОМС и паспортом.