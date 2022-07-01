Роспотребнадзор снял ковидные ограничения в РФ

Роспотребнадзор решил снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в последние четыре месяца «интенсивность эпидпроцесса» устойчиво снижается. Недельный показатель заболеваемости ковидом — на минимальных значениях. С середины февраля он снизился в 64 раза (с 907,6 до 14,06). По оценкам специалистов, ощутимый подъем заболеваемости, вызванной «омикроном», летом маловероятен.

«Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме — в виде острого респираторного заболевания — или бессимптомно», — добавили в ведомстве.

С учетом снижения заболеваемости с 1 марта ограничительные мероприятия минимизировали для разных отраслей экономики, отменили ряд противоэпидемических мер в школах и вузах.

«Научно обоснованная отмена ограничений проводилась поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации, что в результате не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Если эпидобстановка ухудшится, ограничения могут вернуть. Ситуация остается на контроле ведомства.