«Двугорбую» волну COVID-19 предсказали в России

В Европе началась новая вспышка распространения коронавируса. Болезнь снова вернется в Россию, сообщило радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Владимира Болибока.

Рост числа заражений связан с тем, что полученный после вакцинации иммунитет со временем слабеет. Поскольку население в России прививалось в ноябре–декабре 2021 года, иммунитет еще сохраняется, отметил врач.

«Вполне может оказаться, что у нас волна будет „двугорбая“: сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве, Петербурге и Калужской области порекомендовали снова использовать индивидуальные средства защиты и не пренебрегать правилами личной гигиены.