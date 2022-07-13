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    13 июля 2022, 04:38

    «Двугорбую» волну COVID-19 предсказали в России

    Иммунолог Болибок предположил, что Россию ждет «двугорбая» волна COVID-19

    Юлия Шелковенко

    В Европе началась новая вспышка распространения коронавируса. Болезнь снова вернется в Россию, сообщило радио Sputnik со ссылкой на иммунолога Владимира Болибока.

    «Двугорбую» волну COVID-19 предсказали в России

    Рост числа заражений связан с тем, что полученный после вакцинации иммунитет со временем слабеет. Поскольку население в России прививалось в ноябре–декабре 2021 года, иммунитет еще сохраняется, отметил врач.

    «Вполне может оказаться, что у нас волна будет „двугорбая“: сначала она может быть связана с ослаблением иммунитета после вакцинации, а затем — с ослаблением иммунитета, возникшего в результате болезни», — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Москве, Петербурге и Калужской области порекомендовали снова использовать индивидуальные средства защиты и не пренебрегать правилами личной гигиены.