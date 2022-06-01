Роспотребнадзор отправит в регионы тысячу тест-комплектов на выявление оспы обезьян

Регионы получат одну тысячу комплектов тест-систем «Вектор-ПЦРрв-ВОО» для первичной диагностики оспы обезьян, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Этого хватит для проведения 100 тысяч ПЦР-тестов.

Анализы будут проводить в 20 подразделениях ведомства. Туда будут привозить биологические материалы от людей с симптомами болезни. Под особый контроль возьмут пациентов, прибывших из стран, где были зарегистрированы случаи заражения, и имеющих симптомы экзантемных заболеваний. Тесты позволят за несколько часов установить факт наличия патогена.

В ведомстве отметили, что на территории России по-прежнему не было выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.

Первую смерть от оспы обезьян зарегистрировали в Нигерии. Британские врачи диагностировали болезнь у 71 нового пациента, теперь в стране насчитывается 179 заболевших. Также ее выявили в Австралии, Испании и других странах, а французские медики начали делать прививки.