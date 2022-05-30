Врачи Нигерии зафиксировали первую смерть от обезьяньей оспы

Зафиксирован первый случай смерти от обезьяньей оспы на территории Нигерии. Об этом сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний (NCDC).

«Смерть наступила у 40-летнего пациента, который имел сопутствующую патологию и принимал иммуносупрессивные препараты», — отметили представители ведомства.

По их словам, в 2022 году в Нигерии зафиксирован 21 случай заражения обезьяньей оспой в девяти штатах страны. Среди них наибольшее количество — пять — произошло в Адамаве. Четыре случая заражения зафиксировали в Лагосе. По два пациента с обезьяньей оспой было в Байельсе, Дельте, Кросс-Ривере, FCT и Кано. По одному случаю выявили в Имо и Риверсе.

Представители NCDC отметили, что до настоящего времени не было никаких проявлений какой-либо новой или необычной передачи вируса, а также изменений в его клинических проявлениях (включая симптомы, профиль и вирулентность).

Ранее ВОЗ сообщал, что оспа обезьян не достигнет масштабов пандемии коронавируса. Это заявление представителя ведомства процитировал RT.