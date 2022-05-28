Французские медики сделали первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян

Первые две прививки от оспы обезьян сделали во Франции в рамках профилактики распространения заболевания. Об этом написало агентство France-Presse.

Управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало пройти вакцинацию тем, кто контактировал с заразившимися обезьяньей оспой людьми. По этим рекомендациям в пятницу, 27 мая, медики сделали прививки двум местным жителям.

Один из привитых рассказал, что три часа общался с человеком, у которого позже выявили оспу животного происхождения. Этот случай заболевания стал первым во Франции. После контакта с зараженным 30-летний мужчина решил пройти вакцинацию.

Согласно последним данным, всего во Франции выявили семь случаев заражения оспой обезьян.

Ранее научный руководитель ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев заявил, что повышенное внимание к оспе обезьян является неоправданным. Более опасным заболеванием была натуральная оспа, которую успешно победили путем вакцинации. Сейчас в мире зарегистрировали 250 случаев обезьяньей оспы, но среди них нет ни одного летального исхода.