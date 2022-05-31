Еще 71 новый случай оспы обезьян зафиксировали в Великобритании

Медицинские службы Великобритании выявили в стране за сутки 71 новый случай заражения людей оспой обезьян. По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA), общее число заболевших достигло 179.

При этом регулятор оценивает риск для населения как низкий.

Ранее UKHSA сообщило, что на прошлой неделе власти Великобритании приобрели 20 тысяч доз вакцины от натуральной оспы. Ее предлагают тем, кто близко контактировал с зараженными, включая медиков, занимающихся лечением. По данным ВОЗ, своевременная вакцинация обеспечивает защиту от заражения оспой обезьян в 85% случаев. У привитых болезнь протекает мягче.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание. Чаще всего оно передается людям от диких животных — таких, как грызуны и приматы. Среди симптомов заболевания — головная боль, лихорадка, боли в мышцах, спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Не исключены кожные высыпания на лице и теле.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. Большинство случаев смертей приходится на более молодые возрастные группы.

За последнее время случаи оспы обезьян были выявлены в Австралии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов усомнился в вероятности передачи оспы обезьян к человеку.