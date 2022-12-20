Здоровье 20 декабря 2022, 12:38 Роспотребнадзор назвал число регионов — лидеров по росту заболеваемости ковидом Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ковидом в Москве, Петербурге и еще 32 регионах РИА «Новости»

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Увеличение числа пациентов ковид-госпиталей отметили в 34 регионах РФ, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Рост заболеваемости фиксируется в 34 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге», — уточнили в ведомстве.

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В России количество случаев заболевания COVID-19 за неделю выросло на 5,5%. При этом от общего числа геномных последовательностей вируса случаи заражения штаммом "омикрон" составили 13,5%.

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В Подмосковье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии выявили 22 611 064 случаев коронавируса без учета ПЦР-тестов.

В понедельник, 19 декабря, в России подтвердили свыше шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Днем ранее число госпитализаций пациентов с ковидом снизилось на 38%.

Врач-инфекционист Николай Малышев отмечал, что коронавирус ослабляет иммунитет.