Здоровье 18 декабря 2022, 02:00 Инфекционист Малышев заявил, что коронавирус ослабляет иммунитет Врач Малышев: перенесшие коронавирусную инфекцию тяжелее болеют гриппом РИА «Новости»

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COVID-19 ослабляет иммунитет и усиливает другие болезни, поэтому последующее заболевание гриппом может протекать тяжелее, рассказал ТАСС врач-инфекционист Николай Малышев.

«Когда человек болеет ковидом, у него ослабляется иммунитет, у него, как правило, фоновые заболевания усиливаются. И если на это все садится другой вирус, такой же сильный, то ничего хорошего в этом нет», — пояснил специалист.

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По словам Малышева, грипп негативно воздействует на сердце и может спровоцировать инфаркт. За минувшую неделю в России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35,4%. Свиной грипп выявлен в 82 российских регионах.

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Ранее эксперты назвали симптомы, благодаря которым можно отличить коронавирус от гриппа. При коронавирусной инфекции у пациента затруднено дыхание, а также пропадает обоняние. Грипп же сопровождается повышенной температурой и слабостью.