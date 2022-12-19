Здоровье 19 декабря 2022, 11:27 Свыше шести тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки Оперштаб сообщил о 6341 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские врачи продолжают бороться с распространением коронавируса. За прошедшие сутки они выявили 6341 случай COVID-19, сообщил оперштаб.

Согласно официальной информации, за прошедшие сутки от ковида по всей России умерли 50 человек. Днем ранее медики зафиксировал 7531 случай заражения и 58 смертей.

Реклама

Также врачи госпитализировали 573 человека с коронавирусной инфекцией, что на 26,7% меньше, чем в воскресенье. Из больниц выписали 5564 человека, на 12,2% меньше по сравнению с 18 декабря.

Реклама

Оперштаб зафиксировал увеличение заболеваемости в 39 регионах России. В 15 из них показатели выше, чем в среднем по стране.

В Москве за прошлые сутки выявили 1100 новых случаях заражения коронавирусом, в Подмосковье — 66. В Санкт-Петербурге заболеваемость составила 1217 человек за минувшие сутки.

В Московской области с начала пандемии сделали 22 581 681 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В последнее время Роспотребнадзор зафиксировал в России вспышку ОРВИ и гриппа. Ведомство рекомендовало носить защитные маски посетителям столичных поликлиник.