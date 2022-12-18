Здоровье 18 декабря 2022, 11:50 Число госпитализаций пациентов с ковидом снизилось на 38% за сутки Оперштаб: более 7 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России за сутки РИА «Новости»

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За сутки в России выявили 7222 новых случая заражения COVID-19, сообщил федеральный оперштаб. Это примерно на четыре процента меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций снизилось на 38,2% и составило 782.

Из медучреждений выписали 6338 пациентов, вылечившихся от ковида, — на 12,8% меньше, чем за сутки до этого. Умер 51 человек.

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По количеству новых выявленных случаев заражения лидировала Москва (1282). На втором месте — Санкт-Петербург (1226), с огромным отрывом тройку замкнула Свердловская область (377).

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Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупредил, что переболевшие ковидом часто сложнее переносят грипп: ковид ослабляет иммунитет и усиливает фоновые заболевания, и если к этому присоединяется сильный вирус, заболевание может протекать тяжелее.

Между тем в России увеличивается заболеваемость гриппом. Его сравнительно легко отличить от коронавируса: такие типичные ковидные симптомы, как затрудненное дыхание и потеря обоняния, при гриппе встречаются редко.