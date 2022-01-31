Риск повторного заражения «омикроном» оказался в 5 раз выше, чем «дельтой»

Вероятность повторного заражения «омикрон»-штаммом коронавируса после уже перенесенной болезни в 5,4 раза выше, чем при варианте «дельта». Об этом сообщило издание Express со ссылкой на исследование британских ученых.

Это открытие подразумевает, что защита от повторного заражения «омикрон»-штаммом, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%.

С другой стороны, новое исследование ученых, проведенное в Южной Африке, показало, что заражение «омикроном» может помочь предотвратить распространение «дельты». В этом случае защита организма в четыре раза выше, чем при перенесенных других вариантах коронавируса.

Ранее научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев рассказал, что при «омикроне» есть риск сгущения крови — гиперкоагуляционной реакции.

Вирусолог Андрей Семенов сообщил, что при заражении «омикрон»-штаммом человек становится распространителем вируса спустя несколько часов.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту, в том числе от «омикрона».