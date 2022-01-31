Врачи рассказали о возможном влиянии «омикрона» на кровь

Штамм коронавируса «омикрон» может вызывать гиперкоагуляционную реакцию — сгущение крови независимо от тяжести заболевания. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев в интервью URA.RU.

Этот симптом может сохраняться и у уже выздоровевших пациентов.

«При „омикроне“ у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться», — объяснил эксперт.

Это означает, что у пациентов может начаться сосудистое воспаление. Врач подчеркнул, что сейчас это явление изучается, и только после более точных исследований подробности станут понятны. Тогда же будет известно, какие группы людей наиболее подвержены такой патологии.

Токарев добавил, что скупать антикоагулянты не нужно, так как многие врачи не поддерживали такую терапию на дому, после выписки. Он напомнил, что такой же симптом наблюдался и у переболевших «дельтой» на фоне тяжелого заболевания. «омикрон» переносится легче, но такие сбои в организме дает.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа уточнила, что любые вирусные атаки могут вызывать сгущение крови, потому что организм в ответ вырабатывает много воспалительных белков. Они создают иммунные комплексы, которые и провоцируют сгущение крови и появление тромбов.