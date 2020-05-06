Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом в России. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин начнет совещание с правительством, где должны обсудить постепенный отказ России от ограничительных мер. «360» будет вести трансляцию с совещания.

Режим изоляции действует в России до 11 мая. С конца марта жителям нужно, по возможности, оставаться дома и выходить на улицу только по уважительным причинам. Массовые мероприятия в стране запрещены, в большинстве регионов закрыты торговые центры, парикмахерские, спортзалы. Приостановлена работа части производств.

28 апреля Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе разработать до 5 мая критерии и план по снятию ограничений. Ожидается, что на сегодняшнем совещании этот план будет представлен.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что Россия будет постепенно облегчать режим изоляции, но полностью все ограничения снимут только после того, как будут изобретены вакцина или лекарство от COVID-19. Самым последним она пообещала отменить запрет на массовые мероприятия.

В России, по информации на 6 мая, выявили больше 165 тысяч случаев заражения коронавирусом. Уже четыре дня в РФ ежедневно фиксируют по 10 тысяч новых больных COVID-19. Больше всего зараженных — в Москве.