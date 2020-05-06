Мужчины чаще женщин болеют COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день в стране подтвердили более 165 тысяч случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Сейчас в стационарах страны находится примерно 80 тысяч человек — как с подтвержденным, так и с предположительным диагнозом. Их них 1133 пациента находятся на ИВЛ, в том числе — четверо детей.

Министр здравоохранения отметил, что тяжелые формы заболевания чаще встречаются у пациентов старше 60 лет, а также у людей с артериальной гипертензией, ожирением и сахарным диабетом. Кроме того, тяжесть заболевания COVID-19 варьируется и по половому признаку.

Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины. Михаил Мурашко.

За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ученые прогнозируют, что страна в скором времени выйдет на плато. На это указывают ежедневные показатели новых случаев заражения — начиная с третьего мая, они находятся примерно на одном уровне, без резких приростов.

Больше всего случаев заражения новым типом коронавирусной инфекцией выявлено в Москве. За время эпидемии в стране, в столице диагноз подтвердили у 85 973 человек.

За все время пандемии в России коронавирус подтвердили у 165 929 пациентов. Из них 1537 человек скончались, еще 21 327 — поправились. Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружили у министра культуры страны Ольги Любимовой. Несмотря на это, ведомство продолжает работать.