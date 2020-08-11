Критики российской вакцины от коронавируса оказались конкурентами: они разрабатывают свой препарат
«Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса. Я не могу с абсолютной достоверностью определить и идентифицировать интересы. Любое заявление любой организации должно трактоваться, в том числе через ее учредителей. Но на другую сторону весов нужно положить приоритет в обеспечении безопасности и защиты от коронавируса в России», — заявил председатель Комитета сторон Конвенции Медикрим, вице-председатель Меанизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам, эксперт СИОМС Сергей Глаголев.
Он также подчеркнул, что даже после регистрации вакцину продолжат проверять на нескольких тысячах добровольцев.
«Каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе, где регуляторный орган сможет наблюдать ее эпидемическую эффективность. Это значит, выявлять то количество пациентов, которые заболели после вакцинации, насколько она способно предотвратить такое заболевание и ее профиль безопасности», — пояснил Глаголев.
Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила Минздрав России отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса. Представители фармкомпаний назвали гонку за препаратом «пережитком героической парадигмы».
Им уже ответили в Институте имени Гамалеи. Там напомнили, что российскую вакцину от коронавируса создали в довольно сжатые сроки потому, что делали не с нуля, а используя наработки. Например, ту же платформу, что и против Эболы.
Кроме того, представители Росздравнадзора добавили, что в АОКИ не знакомы с результатами исследований вакцин от коронавируса. И поэтому делают неверные выводы. Несколько сотен добровольцев уже были привиты вакциной и не получили серьезных побочных эффектов. Впереди еще одна стадия испытаний, без которой вакцину не зарегистрируют.