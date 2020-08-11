Критики российской вакцины от коронавируса оказались конкурентами: они разрабатывают свой препарат

В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям входят фармкомпании, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса. А значит, они являются конкурентами тех научных институтов и клиник, чьи вакцины в скором времени можно будет зарегистрировать. Об этом «360» рассказал российский эксперт Сергей Глаголев.

«Это ассоциация, которая объединяет фармацевтические компании, преимущественно зарубежные. По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса. Я не могу с абсолютной достоверностью определить и идентифицировать интересы. Любое заявление любой организации должно трактоваться, в том числе через ее учредителей. Но на другую сторону весов нужно положить приоритет в обеспечении безопасности и защиты от коронавируса в России», — заявил председатель Комитета сторон Конвенции Медикрим, вице-председатель Меанизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам, эксперт СИОМС Сергей Глаголев.

Он также подчеркнул, что даже после регистрации вакцину продолжат проверять на нескольких тысячах добровольцев.

«Каждый факт применения вакцины будет отслеживаться в специализированной информационной системе, где регуляторный орган сможет наблюдать ее эпидемическую эффективность. Это значит, выявлять то количество пациентов, которые заболели после вакцинации, насколько она способно предотвратить такое заболевание и ее профиль безопасности», — пояснил Глаголев.

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила Минздрав России отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса. Представители фармкомпаний назвали гонку за препаратом «пережитком героической парадигмы».

Им уже ответили в Институте имени Гамалеи. Там напомнили, что российскую вакцину от коронавируса создали в довольно сжатые сроки потому, что делали не с нуля, а используя наработки. Например, ту же платформу, что и против Эболы.

Кроме того, представители Росздравнадзора добавили, что в АОКИ не знакомы с результатами исследований вакцин от коронавируса. И поэтому делают неверные выводы. Несколько сотен добровольцев уже были привиты вакциной и не получили серьезных побочных эффектов. Впереди еще одна стадия испытаний, без которой вакцину не зарегистрируют.