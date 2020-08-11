Росздравнадзор отверг призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

В ответ на обвинение в гонке за созданием вакцины Росздравнадзор ответил, что претензии Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) основаны на незнании результатов исследований.

Заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко сообщила РБК, что в третьей, регистрационной фазе исследований вакцины от COVID-19, участвуют несколько тысяч добровольцев. Она подчеркнула, что по закону препарат нельзя будет зарегистрировать, пока не завершены исследования.

Косенко добавила, что вакциной привиты несколько сотен добровольцев, у которых не выявлено серьезных нежелательных реакций на лекарство.

«Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», — заявила Косенко.

Протокол клинических испытаний был согласован по результатам экспертной оценки, сообщил изданию начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев. Несколько тысяч добровольцев примут участие в лабораторном подтверждении исследования, которое проведут в пострегистрационном периоде. Глаголев подчеркнул, что опыт работы с MERS сократит время разработки вакцины от коронавируса. Он уточнил, что регистрация препарата на ранних стадиях клинического изучения допускается в ЕС и США.

«В ходе пандемии страны прибегали к разрешению препаратов в отсутствии нормальных рандомизированных исследований, случай вакцины Гамалеи к таким не относится. В нашем случае, речь идет о раннем допуске на рынок при жестко контролируемых условиях», — подчеркивает Глаголев.

Ранее АОКИ попросила Минздрав России отложить госрегистрацию первой разработанной в стране вакцины от коронавируса до успешного завершения третьей стадии испытаний. Представители фармкомпаний назвали гонку за вакциной «пережитком героической парадигмы».